(Di martedì 9 maggio 2023) Ancora "No vax" in azione, questa volta adove hanno imbrattato le mura deidel. "Vax = morte", "Malori improvvisi? Sono Vax uccisi", "Covid19=Truffa": queste alcune delle ...

= morte", "Malori improvvisi Sonouccisi", "Covid19=Truffa": queste alcune delleche hanno deturpato numerose facciate delle cliniche, tra cui le malattie infettive, la nefrologia, ...= morte", "Malori improvvisi Sonouccisi", "Covid19=Truffa". Questi alcuni degli slogan noche hanno deturpato numerose facciate delle cliniche del Policlinico di Bari, tra cui le malattie infettive, la nefrologia, una navetta ......toglieree simboli che non hanno la capacità e la forza di persuadere nessuno circa il messaggio che volete veicolare - il suo pensiero espresso in una nota su Facebook, attaccando i no- ...

Scritte No vax sui padiglioni del Policlinico di Bari - Cronaca Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Il direttore generale Migliore: «La pandemia da Covid è finita grazie al vaccino, purtroppo non siamo riusciti a trovare una analoga profilassi efficace per l’endemia di stupidaggine e contro la malaf ...