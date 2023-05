Scontro tra due mezzi in Contrada San Chirico | due feriti

Leggi su anteprima24

Incidente stradale, questa mattina, inSan, lungo la strada che conduce verso Pietrelcina. Per cause in corso d'accertamento, sono entrati in collisione un furgoncino e una Clio. Due le persone rimaste lievemente ferite, occupanti entrambi il primo mezzo. I due sono stati curati sul posto dal personale del 118, un uomo e una donna del '59 e del '75. Sul posto personale della polizia Municipale e dei Carabinieri per i rilievi del caso e per veicolare il traffico.