Scontri Dacia Arena | fino a 10 anni di Daspo per arrestati

La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e glialArena, al termine di Udinese - Napoli. Le misure sono molto severe: un tifoso, di 35 anni, di Palmanova (Udine) arrestato in flagranza differita per rissa e invasione, recidivo al ...... 54enne presidente della asd Romana Monfalcone, tra le cinque persone arrestate dalla polizia dopo gliin campo tra tifosi al termine del match Udinese - Napoli allaArena di Udine, ...Ieri, in seguito agliallaArena , sono state arrestate cinque persone, di cui due udinesi, una persona di Gorizia , una di Pordenone e una di Napoli ...

Arrestate cinque persone per gli scontri al Dacia Arena Agenzia ANSA

La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e gli scontri al Dacia Arena, al termine di Udinese-Napoli. Le misure sono molto severe: un tifoso, di 35 anni, di Palmanova ...La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e gli scontri al Dacia Arena, al termine di Udinese-Napoli. (ANSA) ...