... un'Europa geopolitica può essere fondata su questa esperienza", ha ancora aggiuntosottolineando che il Fondo europeo per la pace, l'acquisto congiunto di munizioni a beneficio dell', ...Oggiha detto senza mezzi termini che 'l'Europa deve mantenere le promesse fatte ai suoi immediati vicini', citando espressamente i Balcani occidentali, l', la Moldavia e, 'per il ......paesi europei spiegando che la Cina 'continua a lavorare per dei negoziati' tra Russia e. ... Al Parlamento europeoha rilanciato l'articolazione dei rapporti con la Cina all'insegna della ...

Scholz: l'Ucraina europea è la risposta migliore a Mosca La Provincia di Sondrio

Il giorno della Vittoria celebrato a Mosca con minacce all'Occidente ma parata ridotta e timori diffusi. A Kiev von der Leyen dice: qui il cuore dei valori europei. Una nuova arma prodotta in Italia ...Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia. Nel corso del dibattito con i deputati ‘Questa è l’Europa’, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha chiesto un’Europa unita ...