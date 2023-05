Scholz | L' Europa non si faccia intimidire dalla dimostrazione di forza russa

L'non si faccia intimidire dallo sfoggio di forza militare messo in scena da Mosca nel giorno ... Il cancelliere tedesco Olaflo ha sottolineato parlando davanti al Parlamento europeo a ...A riaffermarlo è lo stesso, in un discorso al Parlamento Europeo per la Giornata dell'. 'Non l'unanimità, non l'accordo al 100 per cento su tutte le decisioni crea la massima legittimità ...Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olafnel suo discorso al Parlamento europeo, in occasione della Giornata dell', durante il quale ha ribadito il suo sostegno all'Ucraina, ...

'2.200 chilometri a nord-est da qui, a Mosca, Putin sta facendo sfilare soldati, carri armati e missili. Non lasciamoci intimidire da una ...L'intervento del cancelliere tedesco Scholz alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo è un appello a portare avanti importanti riforme strutturali, a partire dal processo decisionale per super ...