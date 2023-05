Schlein e Conte | un palco per due | la campagna separata degli alleati

(Di martedì 9 maggio 2023) La leader dem e il presidente del M5s a Torre del Greco a sostegno dello stesso candidato: stesso cinema ma orari diversi. La segretaria: «Solo una questione di agenda». Ma per l’ex premier «non ci sono le condizioni per un’accordo strutturale»

Oggi la segretaria del Pd Ellyha riunito la segretaria per fare il punto in vista del ... Contrari a presidenzialismo e premierato anche il M5S, come ribadito dal presidente Giuseppe, che ......avevano sperato di una suturazione nei rapporti tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle con l'elezione di Ellyalla segreteria dei democratici si dovranno ricredere. Giuseppe...Il partito del premier Giorgia Meloni allunga rispetto al Pd di Elly, che cede lo 0,4% e scende al 21,1%. Passo avanti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe, che passa dal 15,3% al 15,6%. ...

