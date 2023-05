Schlein | Cambiare legge elettorale | basta con listini bloccati

(Di martedì 9 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 "Andremo per ascoltare, visto che siamo stati convocati e porteremo alcune nostre proposte che vanno nella direzione di tenere insieme il rafforzamento della stabilità, ma anche della rappresentanza. Per prima cosa, dobbiamoquestacon i". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Per prima cosa, dobbiamoquesta legge elettorale. Basta con i listini bloccati". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, EllyMa si dice anche 'disponibile aschema', ovvero creare un modello italiano. "Chi vuole un'...si chiude con l'atteso primo faccia a faccia tra il premier e la segreteria Pd Elly. E, ...Elencando le priorita' che il Pd vede in questo momento,ha citato lavoro, sanita' pubblica, attuazione del Pnrr, clima, giovani che non riescono a permettersi una casa. Ci sentiamo vicini a ...

Riforme, Schlein: cambiare Costituzione non è priorità Paese Agenzia askanews

(Agenzia Vista) "Andremo per ascoltare, visto che siamo stati convocati e porteremo alcune nostre proposte che vanno nella direzione di ...Nessuna novità rispetto alla vigilia. Fatta eccezione per l’ex Terzo polo (che però ‘litiga’ sul coordinamento delle ...