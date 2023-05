Scarlett Johansson e Chris Evans sull' incontro con Jeremy Renner dopo l' incidente | Niente lacrime!

Leggi su movieplayer

(Di martedì 9 maggio 2023)hanno svelato i dettagli del loro primoconl'in cui ha rischiato di perdere la vita.ha rivelato di aver fatto visita ainsieme ail terribileavvenuto a Capodanno. Il protagonista di Hawkeye è rimasto miracolosamente in vita nonostante sia stato investito dallo spazzaneve che stava guidando per liberare la strada e sta affrontando con grande determinazione il percorso per recuperare la migliore forma fisica possibile. La reunion con...