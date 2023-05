Scarcerato il tifoso del Napoli arrestato per i tafferugli di Udine

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è stato convalidato dal giudice di Nola l’arresto deldelspedito in carcere dopo isul terreno di gioco dello stadio di, la sera della conquista dello scudetto. L’uomo, difeso dall’avvocato Emilio Coppola, andrà ai domiciliari, ma solo per aver violato un obbligo di dimora. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... invece,l'indagato della città ritenendo le accuse insufficienti. L'udienza di convalida dell'indagato goriziano si svolgerà oggi. In merito, infine, alla posizione dell'unico...... invece,l'indagato della città ritenendo le accuse insufficienti. L'udienza di convalida dell'indagato goriziano si svolgerà oggi. In merito infine alla posizione dell'unico...... invece,l'indagato della città ritenendo le accuse insufficienti. L'udienza di convalida dell'indagato goriziano si svolgerà oggi. In merito infine alla posizione dell'unico...

Udinese-Napoli, scontri tra tifosi: Daspo fino a 10 anni per cinque tifosi bianconeri, c'è anche un presidente ilmattino.it

La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e gli scontri al Dacia Arena, al termine di Udinese- Napoli. Le misure sono ...La Questura di Udine ha emesso i primi Daspo dopo l'invasione di campo e gli scontri al Dacia Arena, al termine di Udinese-Napoli. (ANSA) ...