Sassuolo subito in campo in vista dell’Inter con testa al Milan

(Di martedì 9 maggio 2023) Mentre l’Inter ha al momento laproiettata soltanto alla sfida di Champions League di domani sera alle 21 contro il, iltornaindopo il pareggio di ieri contro il Bologna. C’è da preparare la sfida di sabato contro i nerazzurri.IN– Niente riposo per ildi Alessio Dionisi, che dopo il pari di ieri per 1-1 nel derby emiliano contro il Bologna ètornato inper preparare la gara di sabato contro l’Inter. Seduta defaticante per i giocatori impegnati ieri, per gli altri invece forza in palestra e infine partitelle aridotto. Domani – giornata in cui i nerazzurri affronteranno il– i neroverdi hanno in ...

Dopo il 2 - 0a Udine per la Sampdoria si aprono le porte della Serie B con quella che ... L'ultima gara della 34.a giornata, il derby emiliano trae Bologna , è finita in parità, 1 - 1, ...... un gol o un assist, non fa a tempo a cadere o a protestare o a esultare che vienesubissato ... non è il coretto becero e ridicolo del tipo 'via ilda Reggio Emilia' cantato dagli ......e Giada Civitico (che Busolini ritroverà ancora come compagna di squadra dopo i tre anni a)...Busolini dopo la firma del contratto - sinceramente non me l'aspettavo e ho accettatocon ...

Sassuolo-Bologna 1-1, è un punto che non serve a nessuno ... Fanpage.it

Dopo Giada Civitico, arriva un nuovo annuncio di mercato che riguarda una delle migliori Linci dell’ultima stagione ...Al ’Mapei’ segna di nuovo Berardi, poi un gran gol di Dominguez per il Bologna. I neroverdi restano dietro alla squadra di Motta ...