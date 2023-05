Sassuolo For Special | terminato il Campionato Regionale della FIGC DCPS

(Di martedì 9 maggio 2023) Ultime due sfide per i ragazzi di Mister Matteo Zavaroni che arrivano secondi in classifica grazie alla vittoria per 3-1 sulla Reggiana. “Un’annata bella e avvincente – ha fatto sapere il Mister – ricca di sfide e di amicizia. Conquistiamo un bel secondo posto grazie all’impegno di tutti i nostri ragazzi, un risultato che ci rende orgogliosi ed è di stimolo per il prossimo anno; ora ci aspettano gli impegni estivi e lo staff è già al lavoro per la nuova stagione. Un ringraziamento va a tutti i responsabili, agli organizzatori del centro sportivo Il Noce che ospita ile un graziee alla famiglia delCalcio che ci accompagna nelle nostre esperienze neroverdi” Bravi ragazzi, siamo fieri di voi! Fonte articolo e foto: www.calcio.it ...

Prossimo turno: Inter-Sassuolo la sfida più interessante Venerdì 12 maggio inizia la 35a giornata di Serie A con l’anticipo Lazio-Lecce, sfida per niente scontata visto che la squadra di Sarri cerca ...RASSEGNA STAMPA - Un confronto con la squadra prima, poi un faccia a faccia con Ciro Immobile e Milinkovic-Savic. Sarri, il capitano della Lazio e tutti i big ora devono solo concentrarsi ...