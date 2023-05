Sardegna | l' invasione delle cavallette | agricoltori disperati ' Rischiamo la catastrofe'

(Di martedì 9 maggio 2023) 'Il mio terreno è invaso dalleappena nate, ho segnalato la schiusa 20 giorni fa, ma non ci sono i mezzi per intervenire. La Regione mobiliti nuovi mezzi entro 15 giorni, altrimenti qui ...

Cattelan assaggia le cavallette con il vincitore di Masterchef: le reazioni dopo il boccone Api assassine, pullman si schianta sugli alveari e parte l'attacco killer: 6 morti L'delle ......ad essere un tema di stringente attualità in. Una piaga che da anni affligge il mondo delle campagne con la polemica che, ciclicamente, si riaccende fra contadini e Regione. L'..."Il numero dei focolai sta portando centinaia di aziende agricole alla rovina" Di: RedazioneLive "Lo scenario è da incubo. A distanza di quattro anni dall'inizio dell'emergenza l'di cavallette anziché arretrare è dilagata. Un vastissimo territorio che comprende la Piana di ...

Ritorna l'incubo per l'invasione delle cavallette in Sardegna - Terra ... Agenzia ANSA

«Il mio terreno è invaso dalle cavallette appena nate, ho segnalato la schiusa 20 giorni fa, ma non ci sono i mezzi per intervenire. La Regione mobiliti nuovi mezzi entro 15 ..."Invasione di campo" e slalom necessario per le auto che, nel pomeriggio, hanno imboccato la 131, in uscita da Cagliari. Un gregge di pecore senza controllo, se non quello dei due cani pastori, ha occ ...