Santos Escobar | “WWE | è ora di fare un PLE in Messico!’

(Di martedì 9 maggio 2023) Il debutto dinel Main Roster della WWE non è stato dei migliori, con il legado del fantasma che sembrava destinato all’anonimato. Da quando però il gruppo ha turnato face ed è diventato la reincarnazione dell‘LWO sembra che la carriera disia in rapida ascesa. Il luchador messicano è stato coinvolto nel match tra Bad Bunny e Damian Priest per dare man forte al rapper, e durante un’intervista con il “Getting over podcast” si è detto felicissimo della riuscita dello show a San Juan e ha aggiunto che spera che la WWE decida di organizzare un evento anche nel suo paese, il Messico. “Il prossimo step” “Fidati, questo weekend ha un significato speciale. Non solo per me, ma per tutti i Wrestler latinoamericani. Ovviamente Porto Rico è stata fantastica, ma qual’è il prossimo step? È il Messico. Lo stadio ...