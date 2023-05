Sanremo 2024 | Amadeus non sarà più direttore artistico del Festival? L’indiscrezione

Amadeus ridimensionato aQuello che risulta essere incredibile, non è il dato in merito agli ascolti tv dei programmi condotti da Amadeus, quello che deve farci meravigliare è: che ...Le ultime voci riportano che per il Festival di, si stia pensando di affidare solo la conduzione ad Amadeus e non la direzione artistica della kermesse. Chi è Pino Insegno: carriera, ......, come riferisce La Repubblica. Amadeus ha portato pubblico giovane e record di ascolti. Inoltre è forte del contratto firmato con Fuortes che lo lega al concorso canoro ligure fino al...

Amadeus, Sanremo 2024 a rischio Ecco cosa potrebbe cambiare Tag24

A distanza di quasi tre mesi dalla fine della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, emergono indiscrezioni sulla prossima.09 mag 2023 - 16 date nei club di 10 paesi. Ultimo show a Milano. Intanto sarà ospite nella finale dell’Eurovision ...