San Lupo | il candidato sindaco Valente ha presentato la sua lista

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Vi offriamo innanzitutto capacità di ascolto e concretezza. Con l’ascolto costante e la presenza quotidiana accanto a voi, a ciascuno di voi, recepiremo con tempestività, efficacia ed efficienza le vostre richieste e le vostre eventuali problematiche. E, con la concretezza che contraddistinguerà il nostro operato, faremo di tutto per risolverle. Chiediamo, dunque, con forza e convinzione il vostro consenso, con la certezza che non vi deluderemo». In piazza Umberto I, fra applausi scroscianti ed entusiasmo collettivo, ilFranco Vincenzohaufficialmente al pubblico gli esponenti della sua“San– Noi… Il Futuro”: Pietro Ciaglia, Olga De Angelis, Marco Fiore, Lorenzo Mucci, Francesco Simeone, Carmine Solla, ...