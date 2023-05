Mi raccomando,ancora applausi al Ferraris, sostegno incondizionato e qualunquismi sulla maglia sudata. Le istituzioni calcistiche sono a disagio per la situazione della Sampdoria ...La cosa peggiore, è che ci avete portati a sperare nel fallimento della nostra società, magari già, per liberarci da questa agonia e, forse, non ripartire dai Dilettanti. Ecco, a proposito di ...Djuricic è impalpabile da agosto, prima aveva dato colpa a Giampaolo,Sarà mica di Stankovic che lo metterebbe dentro anche zoppo Cuisance è leggerino, fumoso ed inconcludente. Gabbiadini va ...

Sampmania: adesso fate silenzio | Serie A