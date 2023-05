Sampdoria | Quagliarella | «Oggi è un giorno triste | la fine di un rosario sportivo del quale dobbiamo chiedere scusa a tutti»

(Di martedì 9 maggio 2023) Fabio, attaccante e capitano della, ha pubblicato un post su Instagram dopo la retrocessione del club blucerchiato Fabio, attaccante e capitano della, ha pubblicato un post su Instagram dopo la retrocessione. PAROLE – «Cara, ‘sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai’.è un, ladi undel, soprattutto ai tifosi, che sono stati sempre i migliori, che hanno tenuto acceso la luce in ogni occasione, hanno regalato di questa stagione l’immagine migliore.è ...

... non poteva esimersi e non poteva mancare il commento del capitano, Fabio. L'... "Cara, 'sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai'. Oggi è un giorno triste, la fine di un ...Usa le parole di 'Sempre e per sempre" di De Gregori Fabioper scrivere una lettera alla sua "cara" postata sul suo profilo ufficiale Instagram, il giorno dopo il 2 - 0 con l'Udinese che ha sancito matematicamente la discesa in serie B ...... che ha sancito la retrocessione aritmetica in Serie B, Fabiosi affida al testo di "Sempre e Per Sempre" di Francesco De Gregori e scrive una lettera alla sua "cara", ...

Sampdoria, la promessa di Quagliarella dopo la retrocessione: “Io ci sarò” ItaSportPress

Il capitano e leader blucerchiato scrive sui suoi canali social una lettera in cui dimostra tutto il suo amore per questa piazza e per questo club, ribadendo la sua tristezza per questa retrocessione.Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...