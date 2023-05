Salvini saluta Siena | investitura in biancoverde vicina

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErnestoil. Nelle scorse ore, la società bianconera ha annunciato di aver accolto le dimissioni da parte del direttore generale. “Acr1904 SpA comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni del Direttore Generale Ernesto– si legge nella nota ufficiale – La Società prende atto della decisione del dirigente sportivo e comunica, tuttavia, che era già al lavoro per la modifica del nuovo organigramma in vista della stagione sportiva 2023/24”. Dopo settimane di attese, l’Avellino è pronto ad accogliere il dirigente di Anzio. La fumata bianca è attesa ad ore con il conseguente arrivo a Montefalcione del direttore generale. È chiaro che il primo discorso da affrontare riguarderà il tecnico, Massimo Rastelli. Nonostante il contratto ...