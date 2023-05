Salute | Noce Tor Vergata | ‘dieta mediterranea per prevenire Alzheimer e Parkinson’

(Di martedì 9 maggio 2023) Intestino e cervello non solo si ‘parlano’, ma si influenzano a vicenda, e quello che mangiamo può infiammare il nostro cervello e portarci verso malattie neurodegenerative quali Parkinson e. Ne è convinta Annalisa, professore associato di Nefrologia all’Università degli Studi di Roma Tor, secondo la quale “attraverso il microbiota intestinale, ossia l’insieme dei microrganismi che colonizzano il sistema gastrointestinale, si instaura una comunicazione con il sistema nervoso centrale che in alcuni casi può danneggiarlo”. In che modo e quando è l’esperta stessa a chiarirlo: “Se si seguono le diete di tipo occidentale ricche di grassi saturi, sale e zuccheri semplici, nonché povere di fibre alimentari”. Il ruolo della dieta nello sviluppo delle disfunzioni correlate all’insorgenza delle malattie infiammatorie ...

La dieta mediterranea è ricca di molecole bioattive - conclude- soprattutto di origine vegetale, in grado di

