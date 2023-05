Salerno si appresta ad accogliere il Giro d’Italia | “Sarà una giornata meravigliosa”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomani mercoledì 10 maggioaccoglie ilin piazza della Concordia. L’arrivo dei corridori, secondo le tabelle di marcia ufficiali, è previsto tra le 16.50 e le 17.30 al termine della tappa Atripalda–. Il gruppo, arrivando da Pontecagnano, attraverserà la zona industriale per poi costeggiare il mare con il tratto della litoranea Arechi, via Clark e via Leucosia, il lungomare Marconi e Forte La Carnale prima di piombare sul traguardo finale. L’attesa dell’arrivo dei corridoriscandita da eventi e spettacoli in piazza della Concordia. Dalle 14.00 alle 19.00aperto, con ingresso libero e gratuito,land un vero e proprio luna park per grandi e piccini ispirato alla corsa rosa. Alle 14.30 sono in programma ...