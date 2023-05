Salernitana Vs Atalanta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 9 maggio 2023) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I granata, pur essendo praticamente salvi, vogliono migliorare ulteriormente la loro classifica, mentre i bergamaschi inseguono un posto in Champions League.Vssi giocherà sabato 13 maggio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci dalla sconfitta di Empoli per 2-0 che fortunatamente non pregiudica le loro chances di salvezza. La squadra di Paulo Sousa ha un vantaggio di 8 punti sull’terz’ultima a quattro giornate dalla fine, per cui l’obiettivo è ormai raggiunto. I Bergamo vengono dalla sconfitta casalinga contro la Juventus che ha ridimensionato un po’ le loro ambizioni Champions. L’ obiettivo non è del tutto sfumato, però ...