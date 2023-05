Sale il prezzo dell' oro | +0 | 3% a 2 027 dollari l' oncia

L'oro guadagna terreno questa mattina. Sui mercati asiatici le quotazioni spot con consegna immediata salgono dello 0,28% a 2.027 dollari l'oncia. . 9 maggio 2023... e tra la città più costosa e quella meno cara (Ancona e Cosenza) la differenza diè del 64,... il record spetta a Siena, dove un chilo di pastada una media di 1,37 euro/al kg dello scorso ...In una eveningdel 16 maggio andranno all'asta le prime 15 opere della collezione che ... Secondo le stime di Sotheby's, il dipinto sarà venduto a unche oscilla tra i 35 e i 45 milioni di ...

Addio Russia, l’Italia non ha più problemi di gas. Ma il prezzo sale QuiFinanza

All’indomani di una seduta ingessata, le Borse europee vanno verso un avvio in cauto rialzo, mentre sale l’attesa per i dati sull’inflazione americana, in arrivo domani (prezzi al consumo) e giovedì ...(ANSA) - ROMA, 09 MAG - L'oro guadagna terreno questa mattina. Sui mercati asiatici le quotazioni spot con consegna immediata salgono dello 0,28% a 2.027 dollari l'oncia. (ANSA).