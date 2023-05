(Di martedì 9 maggio 2023) commenta A, in provincia di, undi 56 anni è morto dopo essere caduto in unedile, che si trova in una zona ripida a picco sul lago, dove si stanno realizzando ...

commenta A, in provincia di Como, un muratore di 56 anni è morto dopo essere caduto in un cantiere edile, che si trova in una zona ripida a picco sul lago, dove si stanno realizzando edifici ...La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di martedì 9 maggio, attorno alle 14,30 a, in un cantiere sulla via Vecchia Regina. Per causa ancora da ricostruire, l'uomo è caduto da un'altezza ...Un muratore di 56 anni è morto questo pomeriggio in seguito a una caduta in un cantiere edile a, sul lago di Como. L'uomo sarebbe precipitato all'interno del cantiere, che si trova in una zona ripida a picco sul lago, dove si stanno realizzando edifici residenziali. Inutili i ...

Sala Comacina (Como), muratore precipita e muore in cantiere TGCOM

