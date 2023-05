Ryanair | maxi ordine a Boeing per 300 737-Max per 40 mld dollari

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. -(Adnkronos) - In una cerimonia che si è appena conclusa,ha firmato l'per 300 nuovi737-MAX-10 (di cui 150 confermati e 150 opzionati) la cui consegna è prevista tra il 2027 e il 2033. Una volta finalizzato, e soggetto all'esercizio di tutte le opzioni, l accordo ha un valore di oltre 40 miliardi die rappresenta - sottolinea la compagnia aerea - "il più grandemai effettuato da una società irlandese per prodotti fabbricati negli Stati Uniti". Date le dimensioni e la portata della transazione, si spiega, l'sarà soggetto all'approvazione degli azionisti durante l'assemblea degli azionisti diin calendario il prossimo 14 settembre. IlB737-MAX-10 ha 228 posti (il 21% in più rispetto ...

