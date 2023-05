Ryanair alla conquista dei cieli | ordinati 300 Boeing 737 Max

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 9 maggio 2023) Non si arresta la corsa della compagnia aerea irlandese. L’azienda infatti ha piazzato un ordine di ben 300737 Max per un valore di oltre 36 miliardi di euro. È una delle più importanti commesse per il colosso aerospaziale Usa in un mercato dell’aviazione in rapida ripresa dopo il periodo covid. Il vettore punta a un aumento dell’80% del traffico passeggeri annuo a 300 milioni di viaggiatori entro il 2034. Prevede così di assumere più di 10 mila dipendenti tra assistenti di volo, ingegneri e piloti, per raggiungere quell’obiettivo.