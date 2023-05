(Di martedì 9 maggio 2023) Colpita per via dell’aggressione all’Ucraina consimili a quelle cui è stato sottoposto l’per il suo programma nucleare, laha in seguito a ciò iniziato a sviluppare con Teheran un vero e proprio asse strategico. Secondo un servizio dell’Economist, ormai questo asse per aggirare lesi starebbe attrezzando di un nuovo sistema di infrastrutture studiato apposta. Il dossier ricorda i molti tentativi per mettere in collegamento tra di loro i mari che circondano l’Asia: dal Canale di Suez ai piani israeliani per unire Mediterraneo e Mar Rosso via ferrovia o canale, o a quelli iracheni per collegare Bassora alla Turchia. L’obiettivo dell’asse tra Mosca e Teheran riguarda la connessione tra Mar Caspio e Oceano Indiano. Un canale potrebbe essere la soluzione più spettacolare, ma per il momento ...

... Grecia, Norvegia e dei giacimenti petroliferi in Iraq, e. Inoltre affermò che Stalin stava ... incaricando il suo braccio destro: Palmiro Togliatti (rientrato dalladopo lo sbarco degli ...Tale frammentazione dell'opposizione siriana unita e la svolta degli eventi sono diventati la ragione dell'ingresso nel conflitto di forze esterne (Stati Uniti,, Turchia) nel 2014. La ..."Contro laè stata scatenata una vera guerra ma garantiremo la nostra sicurezza", ha ... Pyongyang avrebbe anche intenzione di fornire armi militari a Mosca, così come fatto dall'che ha ...

Russia e Iran rafforzano le connessioni per fronteggiare le sanzioni Linkiesta.it

According to IRNA, in a weekly press conference with journalists on Monday ( May 8th, 2023 ), Iranian Ministry in charge of Foreign Affairs spokesman Nasser Kanaani said, « The quadrilateral meeting ...US create a Foreign Malign Influence Center (FMIC) ahead of the 2024 US Presidential elections. This center aims to handle foreign threats or disinformation to elections.