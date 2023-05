Russia celebra 9 maggio | Putin | Oggi contro di noi una vera guerra

(Di martedì 9 maggio 2023) Mosca, 9 mag. (Adnkronos) - Con la parata militare a Mosca, sono iniziate inlezioni per la Giornata della Vittoria nella SecondaMondiale. "Solo larimane fedele alle conquiste della Grandepatriottica mentre l'Occidente ha dimenticato chi ha sconfitto i nazisti", ha affermato Vladimirnel suo discorso sulla Piazza rossa. "Come lar parte delle persone nel mondo, vogliamo un futuro di pace, libertà e stabilità", ma "?di noi è stata intrapresa unareale", ha aggiunto il leader del Cremlino riferendosi all'"operazione militare speciale" in Ucraina in cui sono impegnati i soldati russi. Per"il popolo ucraino è diventato ostaggio ...

Foto Laoggila vittoria sovietica sulla Germania nazista nel 1945, ma sulle celebrazioni pesano le difficoltà legate alla guerra in Ucraina e la paura di nuovi attacchi in patria. ...Foto Laoggila vittoria sovietica sulla Germania nazista nel 1945, ma sulle celebrazioni pesano le difficoltà legate alla guerra in Ucraina e la paura di nuovi attacchi in patria. ...Il giorno in cui siil contributo dell'Unione sovietica alla sconfitta dei nazisti durante ... ma abbiamo reagito contro il terrorismo internazionale", ha detto Putin."Per la, non ci ...

Putin: contro di noi scatenata una vera guerra. Parata della vittoria a Mosca. Von der Leyen a Kiev - Scholz, non ci facciamo intimidire da parata Putin - Scholz, non ci facciamo intimidire da parata Putin RaiNews

"E' insieme, da europei, che saremo in grado di tutelare le nostra capacità di decidere per noi stessi": lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un lungo tweet pubblicato in occasione de ...Alle 11.30 l'omaggio di una delegazione del Partito democratico alla lapide in ricordo di Aldo Moro in via Caetani. La delegazione sarà composta dalla segretaria Elly Schlein e dai presidenti dei ...