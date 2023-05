Rosa Capuozzo |  “Vogliamo un confronto pubblico con gli altri candidati sindaci”

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 9 maggio 2023): Ho deciso di invitare tutti iad unper raccontare alla città e ai cittadini i progetti, le proposte e le idee per rilanciare Quarto “La politica dietro le quinte non fa per noi. Ed è per questo che ho deciso di invitare tutti iad unper raccontare a chiare lettere alla città e ai cittadini quali sono i progetti, le proposte e le idee per rilanciare Quarto. Da settimane ormai la campagna elettorale è in corso. E mentre noi siamo in tour per strade e piazze, c’è chi predilige le stanze chiuse e gli uffici per stringere accordi. Noi non possiamo accettare che accada ancora tutto questo. Ed è il momento di organizzare un faccia ...