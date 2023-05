(Di martedì 9 maggio 2023) Non un periodo florido per la. I giallorossi stanno scivolando piano piano fuori dalla zona Champions League, lontana ora cinque punti dopo la sconfitta con l’Inter. La squadra di José Mourinho non è sicuramente favorita dalle problematiche dettate dai numerosi infortuni, sicuramente in difesa. E il tecnico lusitano deve rassegnarsi nel non avere a disposizione fino a fine stagione Marash. Il difensore albanese si è infortunato dopo quindici minuti nella partita contro il Milan, e la diagnosi è stata impietosa: lesione del legamentoanteriore del ginocchio destro. Un infortunio che l’ha costretto all’operazione alla Casa di Cura la Madonnina di Milano, tenutosi nella giornata di oggi è andato per il meglio. Ma la sua stagione è oramai terminata.resterà nella clinica milanese per qualche ...

... alla presenza del responsabile sanitario dell'AS, dottor Massimo Manara ed è terminato con ... Stagione praticamente finita per il difensore di origini albanesi, un'altraper José Mourinho ..., un forno a microonde lanciato dal ponte sul bus Atac in corsa: l'ultima follia dei vandali Ma non è questa l'unicaper Atac: aumentano i casi di ascensori e scale mobili fuori servizio, ...leggi ancheper debito Italia L'effetto dei tassi Bce al 3,75% Oltre a Kazaks, anche le ...Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai spiegato 19 maggio 2023 -- - >...

Roma, tegola Kumbulla: operato al crociato, torna nel 2024 OA Sport

Non un periodo florido per la Roma. I giallorossi stanno scivolando piano piano fuori dalla zona Champions League, lontana ora cinque punti dopo la sconfitta con l'Inter. La squadra di José Mourinho n ...Oggi è una giornata nefasta in casa Atalanta: oltre a venire a conoscenza del turno di stop imposto dal giudice sportivo alla Curva Nord per i cori di stampo razziale verso Vlahovic, mister Gasperini ...