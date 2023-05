Roma | lancio di petardi durante la partita di calcio | feriti 2 calciatori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 maggio 2023) Doveva essere unaamatoriale, di quelle tranquille da seguire, fare il tifo, esultare, incitare i. E, invece, subito dopo la fine, con l’arbitro che fischietto in mano ha decretato la vittoria della squadra ASD Seasport Iannacone & Associati, è successo di tutto:, giocatori, insulti, tifosi in campo. Questo è quello che è accaduto ieri sera, poco dopo le 21, a, in via della Capanna Murata, in zona Casilino: è qui che in campo stavano giocando da una parte i giocatori dell’ASD Seasport, dall’altra quelli dellaSoccer Club.-Feyenoord, fiumi d’alcol tra gli ultras olandesi: “Hanno bevuto 700 litri di birra in un giorno”tra Asd Seasport eSoccer Club con ...