Roma | lanciano petardi contro i giocatori per una partita di calcio amatoriale persa | tre feriti

Leggi su open.online

(Di martedì 9 maggio 2023) Tre calciatori non professionisti sono rimastinella serata di ieri, 8 maggio, a causa dell’esplosione di diversinel centro sportivo di via della Capanna Murata a, al termine della finale della “Clausura London Cup” del campionato EifaElite, tra Asd SeatSport Iannaccone e Associati eSoccer club. Alle 23:20 circa, idellaSoccer club stavano uscendo dagli spogliatoi e sono stati colpiti da diversi. I tre, in precedenza, avevano cercato di placare il malcontento dei tifosi dell’Asd SeatSport Iannaccone e Associati per la, ma sono stati invece aggrediti. Secondo le prime ricostruzioni, uno di ...