Roma | autobus a fuoco nella notte sul Raccordo

(Di martedì 9 maggio 2023)– Alle ore 23,30 di ieri, la squadra dei vigili deldel distaccamento la Rustica, con in supporto l’autobotte, è intervenuta sull’A90, grandeanulare corsia esterna, in prossimità dell’uscita-L’Aquila, per l’incendio di un bus privato adibito a trasporto pubblico. Nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme che hanno completamente distrutto il mezzo. Chiuso il transito veicolare solo durante le operazioni di spegnimento. (fonte Adnkronos)

