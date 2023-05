Roma | 14enne picchiato e rapinato delle sneakers costosissime | le ritrova…ai piedi di un altro

(Di martedì 9 maggio 2023). Un ragazzino di 14 anni si trovava nel parco di Colle Oppio, quando all’improvviso si è ritrovato circondato da un gruppo di altri ragazzi stranieri, i quali lo hanno costretto a consegnare loro le sueche si trovavano a terra, poggiate vicino al suo zaino., «Non ti paghiamo»: prima le minacce, poi le botte e il furto. Preso 28enne, caccia al complice Prese di mira ledi unal Colle Oppio Il ragazzino ha provato ad inseguirli, per recuperare le sue scarpe, ma è stato fermato e colpito con calci e pugni affinché non proseguisse i suoi tentativi. Ma poi, più tardi, ilavrebbe riconosciuto uno dei suoi aggressori proprio con indosso le sue. Così, i Carabinieri della Stazione diVittorio Veneto hanno ...

Ma poi, più tardi, ilavrebbe riconosciuto uno dei suoi aggressori proprio con indosso le sue sneakers. Così, i Carabinieri della Stazione diVittorio Veneto hanno identificato, ...I Carabinieri della Stazione diVittorio Veneto hanno identificato, rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, ... La mattina del 5 maggio, un, alla presenza della mamma, ha ......insulti via social A occuparsi del caso sono ora la Procura di Latina e quella per i minori di,... Leggi Anche Napoli,vittima di bullismo per anni: arrestati 5 ragazzi - Due sono già ...

Roma, 14enne rapinato delle scarpe le riconosce ai piedi di un ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Ancora un brutto episodio con protagonista una baby gang, dopo quello avvenuto sabato tra corso San Maurizio e via Giulia di Barolo. Stavolta il teatro non è stata una… Leggi ...Il giovane era stato circondato da un gruppo di ragazzi al parco di Colle Oppio che gli hanno portato via le sue costosissime sneakers ...