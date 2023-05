Rocco Papaleo porta in scena ‘Divertissement’ al Belvedere di San Leucio

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiinall’ottava edizione di Un’Estate dacon “Divertissement”. Sabato 9 settembre presenta aldi San, a Caserta, il suo nuovo spettacolo nell’ambito del festival diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta. I biglietti per assistere allo spettacolo di, prodotto da Stefano Francioni Produzioni, sono già in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2. Scritto dallo stessocon Valter Lupo, che firma anche la regia, questo spettacolo è una sorta di diario che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Brevi annotazioni, rime ...

Un boss in salotto (Commedia) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Luca Miniero, con, Paola Cortellesi, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Marco Marzocca, Ale e Franz. Un boss in ...Mi ero tanto chiusa negli ultimi anni, grazie ae al suo film 'Scordato' ho ripreso coraggio e sono ripartita da zero. Dunque sono soddisfatta perché lungo tutte e tre le mie esibizioni ...Si prosegue conper 'L'ispettore generale' di Nikolaj Gogol e con Pino Insegno in 'Oggi sposi… Sentite condoglianze', 'uno spettacolo doppio - spiega - per una coppia che si ama, ...

Scordato di Rocco Papaleo più che un film è un viaggio indietro nel tempo WIRED Italia

Il primo spettacolo in cartellone è «La coscienza di Zeno» interpretato da Alessandro Haber con la regia di Paolo Valerio (17-29 ottobre) ...La cantante racconta la sua rinascita dopo Sanremo: “Esperienza potentissima” Il sesto posto della sua Parole dette male al Festival di ...