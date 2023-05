Roberto Giachetti racconta il suo tumore | “Con la diagnosi ti si ribalta tutto | nascono pensieri dai quali non c’è mai una pausa”

In prima pagina sul Riformista oggi il deputato di Italia Vivaprende spunto dalla vicenda di Michela Murgia per raccontare la sua diagnosi di tumore.aveva annunciato di essere malato nell'aprile 2022. Su Facebook il parlamentare ...Pronta la replica del terzopolista: "La matematica non è un'opinione o, come disse Totò 'la somma fa il totale'. La maggioranza assoluta, con il taglio dei parlamentari, non c'...Una tesi che non convincedel Terzo Polo: 'Mi aiuti a far comprendere ad alcuni che la matematica non è un'opinione, o, come disse Totò, 'la somma fa il totale', e cioè la ...

L'onorevole Giachetti racconta il suo tumore: «È la diagnosi che ti ... Open

Mantova Avere conquistato la prima vittoria esterna del girone Salvezza ha messo la Staff in una posizione di relativo ottimismo, specialmente nell’ottica ...Seconda di ritorno nel girone che determina Playout e prime due retrocesse: si gioca a Ravenna, Mantova, San Severo e Chieti ...