Robert De Niro stupisce tutti con l' annuncio a sorpresa | cosa dice nell' intervista

Leggi su iltempo

(Di martedì 9 maggio 2023)Deè diventato padre per la settima volta a 79 anni. Lo ha svelato lo stesso attore a ET Canada, durante un'sul suo prossimo film «About My Father», in particolare in una conversazione sull'equilibrio tra l'essere amorevole e severo quando si tratta di crescere la propria prole. «So che ha sei figli», ha detto a un certo punto la giornalista, alla quale l'attore ha risposto: «Sette, in realtà. Ho appena avuto un bambino». La star de Il Padrino ha spiegato di non considerarsi un «papà figo», nonostante Sebastian Maniscalo, che interpreta suo figlio nel film, definisca così il suo personaggio Salvo. Deè stato sposato due volte. Condivide due figli - Drena, 51 anni, e Raphael, 46 - con la sua prima moglie, Diahnne Abbott, e due figli - Elliot, 25 anni, e Helen, 11 - con l'ex moglie, ...