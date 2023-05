Robert De Niro diventa padre a 79 anni del suo settimo figlio

(Di martedì 9 maggio 2023)Dedi nuovo. L'attore premio Oscar a 79todel suo. Ha condiviso lui la notizia in un'intervista durante la promozione del suo prossimo film '...

Dedi nuovo padre . L'attore premio Oscar a 79 anni è diventato padre del suo settimo figlio . Ha condiviso lui la notizia in un'intervista durante la promozione del suo prossimo film '...Nel cast c'è un giovane ancora sconosciuto,De. Ma la frase che abbiamo scelto la dice Harvey Keitel, che interpreta Charlie Cappa (uomo diviso tra la fede, l'amore per sua cugina e la ...Chi sono gli altri 6 figli diDeDeha già sei figli. 'Neri a metà', come li ha chiamati lui, . Sono nati durante le relazioni avute con tre donne. Con la prima moglie, ...

Robert De Niro ha avuto il settimo figlio a 80 anni: la madre è Tiffany Chen, campionessa di Tai Chi Fanpage.it

Robert De Niro annuncia l'arrivo del suo settimo figlio. Il 79enne premio Oscar ha recentemente annunciato di aver avuto un altro bambino. Lo ha fatto col sito di intrattenimento E!. Resta però un mis ...Robert De Niro è di nuovo padre. L'attore premio Oscar a 79 anni è diventato padre del suo settimo figlio. Ha condiviso lui la notizia in un'intervista durante la promozione ...