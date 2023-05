Risolto il mistero dei quintali di pasta abbandonati nel bosco | ecco come ci sono finiti

(Di martedì 9 maggio 2023) Otto metri di spaghetti e maccheroni riversati lungo un ruscello: da giorni ormai tiene banco il “” dellaabbandonata nelche sta catturando l’attenzione della cittadina di Old Bridge, in New Jersey.racconta al New York Times, a portare alla ribalta la vicenda è stata Nina Jochnowitz, residente e funzionaria del comune di circa 67 mila abitanti che ha ricevuto la chiamata che la avvertiva del mucchio discaricato sulla riva del fiume. La donna ha fotografato l’enorme striscia di spaghetti e maccheroni (secondo lei erano almeno 200 chili) e ha postato l’immagine su Facebook, oltre ad aver allertato le autorità. Ovviamente nel piccolo comune – ma soprattutto poi sul web – sisubito diffuse le teorie più disparate su chi abbia scaricato la ...

Ormai non si parla d'altro: l' intelligenza artificiale è al centro di qualsiasi dibattito e non mancano le polemiche per un utilizzo che non convince proprio tutti. Software del genere possono essere ...L'evento, rivolto per lo più agli amanti del, ai detective e agli appassionati del crimine, ... Si respira dell'aria buona da queste parti e magari, dopo averil rompicapo, si decide ...In quale luogo si trova la Gioconda Sì, sappiamo che può essere osservata al museo del Louvre, ma intendiamo lo scenario che si può osservare dietro il soggetto principale! Silvano Vinceti, che ha ...

Usa, risolto il mistero dei quintali di pasta abbandonati nel bosco del New Jersey Repubblica TV

Il Pasta-gate teneva banco sui social da giorni, facendo impazzire il web. Pochi giorni fa nella zona boschiva del Veterans Park erano comparsi oltre 200 chili di pasta cotta, senza che nessuno ...Grazie a due modelli particolari di intelligenza artificiale, alcuni ricercatori israeliani stanno traducendo una lingua sconosciuta usata nell'antica Babilonia ...