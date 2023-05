Risolto il giallo del super export italiano in Cina. Vogliono tutti un farmaco - l'Udca - che pensano prevenga il Covid

(Di martedì 9 maggio 2023)il mistero del boom diinche nel mese di febbraio scorso ha raggiunto il suo record storico di 3 miliardi di euro in 30 giorni. Con l’aiuto dichiarato della Banca di Italia la spiegazione è stata trovata proprio dal capo economista di IIF (Istituto finanziario internazionale), Robin Brooks, che in un primo tempo aveva pensato assai male dell’Italia di Giorgia Meloni, immaginando che dietro quel boom ci fosse il modo di aggirare le sanzioni occidentali alla Russia, usando lacome sponda. Brooks ora si scusa dei cattivi pensieri e in una serie di post Twitter spiega che quasi tutto il record di febbraio è dovuto all’dell’industria farmaceutica italiana, e in particolare di ungenerico per curare il fegato – ...

il mistero del boom di export italiano in Cina che nel mese di febbraio scorso ha raggiunto il suo record storico di 3 miliardi di euro in 30 giorni. Con l'aiuto dichiarato della Banca di ...Gli interni ed esterni hannole situazioni difficili e l'attacco ha mostrato solidità in ...domenica prossima a Caserta potrà già dare utili indicazioni sul futuro di questo campionato- ...Gli interni ed esterni hannole situazioni difficili e l'attacco ha mostrato solidità in ...domenica prossima a Caserta potrà già dare utili indicazioni sul futuro di questo campionato- ...

Risolto il giallo del super export italiano in Cina. Vogliono tutti un ... Open

New Jersey, 9 maggio 2023 – Neanche il tempo di abituarsi all’ormai noto ‘pizza-gate’ che scoppia in rete il ‘Great Pasta-gate of 2023’. Un mistero che in pochi giorni è stato risolto. La vicenda ha ...Un mistero durato centinaia di anni è stato risolto (): nessuno sapeva chi fosse la madre di Leonardo da Vinci fino a che lo studioso Carlo Vecce non ha scoperto che Caterina, qusto il nome, era una ...