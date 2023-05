deè il nuovo numero di Internazionale extra e racconta la città attraverso la stampa internazionale e brasiliana. Si può comprare in edicola e online , oppure in digitale sull'app di ...In tutto sedici mandati di perquisizione e sequestro e sei mandati di arresto preventivo sono stati notificati a Brasilia edenell'ambito dell'operazione Venire, costola nell'inchiesta ...In seguito al viaggio di Papa Francesco in Brasile, ade, per la Giornata Mondiale della Gioventù 2013, Rai Vaticano e Rai 1 in collaborazione con il TG1, hanno realizzato lo speciale "I ...

Rio de Janeiro - Camilla Desideri Internazionale

Il bronzo della ventunenne napoletana nei 48 kg seguito da quello della 28enne romana nei 52 kg del torneo di Doha, che già assegna i punti per ...Il gruppo di Tortona si aggiudica la gara per l’ammodernamento e la gestione dei nuovi ascensori della rete americana, nel programma da 5,2 miliardi di aiuto ai disabili del governo Usa. Battuta la sp ...