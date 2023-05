Rimprovera un gruppo di ragazzini per il troppo rumore | 59enne picchiato a sangue al ristorante

(Di martedì 9 maggio 2023) Pestato da undia cui aveva chiesto di abbassare la voce. È accaduto in undi Luino, nel varesotto, a un uomo di 59 anni. Intorno alle 21, il cliente di uno dei ristoranti della cittadina che si affaccia sul Lago Maggiore aveva chiesto a undi tre ragazzi e tre ragazze di fare meno. In risposta i ragazzi, tutti molto giovani, lo hanno offeso. Poi uno di loro si è alzato e lo ha colpito violentemente al volto, prima di darsi tutti alla fuga. Dopo l’intervento del 112, l’uomo è stato portato ancora sotto choc al pronto soccorso. Qui gli sono state medicate le ferite con una prognosi di 15 giorni. Secondo il Corriere della Sera, ilha rimediato un taglio al volto e una lesione al timpano.

Luino, al ristorante rimprovera un gruppo di ragazzini per il troppo rumore: 59enne picchiato a sangue Corriere Milano

Al tavolo c'erano tre ragazzi e tre ragazze, tutti giovanissimi. L'avventore è finito al pronto soccorso con 15 giorni di prognosi, un taglio profondo al volto e una lesione al timpano