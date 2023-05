Riforme | un' ora e venti il confronto Meloni - Conte

Terminato a Montecitorio il primo colloquio del giro di confronti bilaterali sulleistituzionali fra il Governo, guidato da Giorgia Meloni, e le delegazioni delle forze ...è durato cira un'e ...... è uno dei punti su cui informerò il presidente Zelensky, l'attenzione èrivolta alla rigorosa ... In questo senso, l'impegno del governo ucraino sulle- a cominciare da quelle anti - ...Il premier incontra le opposizioni. Per opportunismo la Maria Elena Bosch i, che 4 anni fa inorridiva all'idea di una maggioranza che non fosse giallorossa,si candida a fare da sponda.

Riforme, Meloni incontra le opposizioni. La segreteria Pd: "Il premierato non è una priorità" RaiNews

Lo afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte, al termine del confronto con il governo sulle riforme. "Siamo disponibili - prosegue - per quanto riguarda il metodo al dialogo in una commissione ...Giorgia Meloni incontra oggi le opposizioni sul tema delle riforme. La premier vedrà tra gli altri anche Giuseppe Conte e Elly Schlein. «Voglio fare una riforma ampiamente ...