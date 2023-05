Riforme | Schlein | ' sì a sfiducia costruttiva e basta liste bloccate'

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Andremo ad ascoltare quello che hanno da dirci perchè siamo stati convocati. E poi porteremo alcune nostre proposte che vanno nella direzione di tenere insieme un rafforzamento della stabilità ma anche della rappresentanza". Così Ellyal Tg3. "Per prima cosa dobbiamo cambiare questa legge elettorale:con i listini bloccati. E poi per rafforzare la stabilità si può pensare allacosì come rafforzare gli istituti referendari, le leggi di iniziativa popolare".

Premier: 'Intendiamo ascoltare ogni proposta o critica. Auspico concretezza. Stabilità è la più potente riforma economica che possiamo realizzare'. M5S: "Non è arrivata condivisione". Poi Calenda: '...Così la segretaria del Pd Elly entrando a Montecitorio per il confronto sulle con il governo assieme alla delegazione del suo partito.

È iniziato alla Camera l’incontro tra il premier Giorgia Meloni e la delegazione del Pd, guidata dal segretario Elly Schlein. Con lei i capigruppo di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga, ...Giorgia Meloni affronta la prima giornata di dialogo tra maggioranza e opposizioni sul tema delle riforme costituzionali. Il primo faccia a faccia è stato tra il presidente del Consiglio e Giuseppe Co ...