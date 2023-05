Riforme | Schlein | “Presidente della Repubblica non si tocca”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) La segretaria del Pd: "La discussione sulla riforma costituzionale non è una priorità del Paese. Le priorità sono lavoro, sanità pubblica, Pnrr, clima, giovani, casa" “Non sil’istituzione del, garanzia di stabilità anche nei momenti più difficili. In nessun modo siamo per ridimensionare la figura dela favore di un uomo o una donna sola al comando”. Così Elly, segretaria del Pd, al termine dell’incontro con la premier Giorgia Meloni. “Per noi questa discussione sulla riforma costituzionale non è una priorità del Paese. Le priorità sono quella del lavoro,sanità pubblica, dell’attuazione del Pnrr, del clima, dei giovani,casa”. “E’ ...