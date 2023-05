Riforme | Schlein e la battuta a Meloni

(Di martedì 9 maggio 2023) (Adnkronos) – Che il confronto sia stato “franco”lo hanno detto entrambe, sia Giorgiache Elly. E ladella segretaria del Pd alla premier ne dà un po’ il segno. Mentre discuteva delle forme di governo con la possibilità di elezione diretta di presidente o premier,ha apostrofatocosì: “E allora perché no una monarchia illuminata?”. A quanto si riferisce, inoltre, Matteo Salvini ha lasciato l’incontro quando si era ancora a metà colloquio, con un po’ di stupore della delegazione dem visto che la segretaria ha chiesto di allargare il confronto anche alla autonomia differenziata, cosa su cuiha aperto. Non si è parlato di ipotesi di bicamerale nel corso del colloquio. L'articolo proviene da Italia Sera.

Così la segretaria del Pd, Elly, al termine del confronto sulleistituzionali con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Ellysi è fatta notare per l'interlocuzione con l'armocromista, che le ha fatto scegliere ... Poi per l'idiozia che ha detto sul fatto che all'Italia non servono lee non sono la ...Dietro al cantiere per lepromosso dalla premier Giorgia Meloni non nasce per dare al Paese più stabilità e ... "Non è una priorità",chiude su premierato e sindaco d'Italia 'Ci sono ...

Riforme, Meloni: 'Stabilità prioritaria'. Schlein: 'No al premierato' - Politica Agenzia ANSA

Si percepisce un’incomunicabilità che è in primo luogo culturale. E la disponibilità non basta | Editoriale di Massimo Franco per il Corriere ...Confronto al via sulle riforme istituzionali tra Governo e opposizioni. A fare da cornice la biblioteca del Presidente a Montecitorio. Aprono ia cui delegazione è formata dal leader Giuseppe… Leggi ...