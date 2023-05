Riforme | Schlein avvisa Meloni | «Rafforzare la stabilità? Sì | ma anche la rappresentanza Se l’esito è già deciso nessun confronto»

(Di martedì 9 maggio 2023) È la delegazione del Partito democratico di Ellya chiudere la girandola di incontri voluti dalla premier Giorgiacon le opposizioni per discutere dei progetti diistituzionali. Quello tra le due leader dei due partiti principali del Paese è il primo incontro a tu per tu nelle rispettive nuove vesti. Prima di entrare a Montecitorio per l’incontro con i rappresentanti del governo, la leader del Pd ha dato il senso della linea del partito in alcune dichiarazioni al Tg3. «Porteremo alcune nostre proposte che tengono insieme un rafforzamento dellamadella– ha fatto sapere– Per prima cosa dobbiamo cambiare questa legge elettorale: basta con i listini bloccati. Poi si può ragionare della sfiducia costruttiva e ...

AGI/Vista - La segretaria del Partito Democratico Ellyarriva alla Camera dei Deputati per l'incontro tra Governo e opposizioni sulleistituzionali e assicura: "Andiamo ad ascoltare e portare le nostre proposte".La premier dopo la conclusione degli incontri: 'Dialogo aperto, franco e collaborativo'. M5S: 'Non è arrivata condivisione'. Poi Calenda: 'Una collaborazione possobile c'è', ma non bisogna toccare il ...Mentre discuteva delle forme di governo con la possibilità di elezione diretta di presidente o premier,ha apostrofato Meloni così: 'E allora perché no una monarchia illuminata'. A quanto ...

Riforme, Meloni: 'Stabilità prioritaria'. Schlein: 'No al premierato' - Politica Agenzia ANSA

Si percepisce un’incomunicabilità che è in primo luogo culturale. E la disponibilità non basta | Editoriale di Massimo Franco per il Corriere ...Confronto al via sulle riforme istituzionali tra Governo e opposizioni. A fare da cornice la biblioteca del Presidente a Montecitorio. Aprono ia cui delegazione è formata dal leader Giuseppe… Leggi ...