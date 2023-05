Mentre il governo apre la partita delle, ce n'è un'altra non meno importante: quella della Rai. È successo già in passato e ... ex direttore di Radio Padania e biografo di, Tiberio ...Anche sulle, dare ai cittadini la possibilità di eleggere un governo e una maggioranza di ... Così il leader della Lega Matteoin un video. 9 maggio 2023Poi si chiede l'intervento del ministro per le, Elisabetta Casellati, che entra nel merito '... Con lei al tavolo anche i due vicepremier, Matteoe Antonio Tajani e il costituzionalista ...

Riforme, Salvini: è ora di scegliere, governi stabili e autonomia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 9 mag. (askanews) - "È nostro dovere ascoltare tutti ma poi decidere. Da ministro delle Infrastrutture sto sbloccando cantieri in tutta ...ROMA (ITALPRESS) - No all'elezione diretta del capo dello Stato, posizioni variegate sul premierato e la possibilità di proseguire il dialogo su basi conc ...