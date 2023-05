Riforme | oggi confronto governo – opposizioni | ma il cambiamento “condiviso” è pura utopia

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag –, come preannunciato ieri, sul delicato tema delleistituzionali. Nella fattispecie, il centro del dibattito è sempre quello sul presidenzialismo, un cavallo di battaglia della destra da decenni, non fosse che la maggioranza si stia dimostrando interessata a stemperarlo in vari modi, su tutti quello del “premierato”.al tavolo delleUfficialmente tutti gli esponenti delhanno espresso la necessità di condividere con leil processo verso una riforma istituzionale. Lo ha fatto il premier Giorgia Meloni, lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e anche il ministro degli Esteri Antonio ...

Sceglie, invece, la via della cautela l'altro vicepremier, Antonio Tajani: "Per quanto riguarda le- osserva il coordinatore nazionale azzurro - vogliamo ascoltare le proposte delle ...approfondimento Elezioni Comunali 2023, tutto quello che c'è da sapere FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti PoliticaMeloni incontra le opposizioni. Le ...Il governo di Giorgia Meloni incontreràle forze di minoranza per iniziare un percorso condiviso dicostituzionali. Già la ministra per leistituzionali Maria Alberti Casellati ha iniziato un giro di consultazioni con ...

Riforme, oggi Meloni incontra le opposizioni. Le proposte e le posizioni dei partiti Sky Tg24

La Premier chiarisce: "non accetto atteggiamenti aventiniani o dilatori. Voglio fare una riforma ampiamente condivisa ma la faccio perchè ho avuto il mandato dagli italiani" ...La segretaria Schlein non crede alla possibilità di modifiche costituzionali collaborando con la destra: "Le priorità sono altre”. I dem vogliono sfilarsi per buttarsi sulla protesta. La premier: "Ho ...