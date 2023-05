Riforme | Meloni vede i leader dell’opposizione | via all’incontro coi 5 stelle La premier | “Cerco convergenze | ma ho obiettivi da raggiungere

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono cominciati a Montecitorio i faccia a faccia tra la capa dell’esecutivo e le delegazioni dei 5, del Pd, di Azione e Italia viva e dell’Alleanza Verdi-Sinistra per confrontarsi sullecostituzionali. La capa dell’esecutivo: “Arrivo a questi incontri senza una strada definita da presentare, arrivo con degliche per me sono chiari”. IlM5s: “Nostra proposta? Vedrete” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pic.twitter.com/JtxCzzbHdb Giorgia(@GiorgiaMeloni) May 9, 2023 Tra leproposte, riveste centralità quella del presidenzialismo con cui l'elezione del presidente della Repubblica ...C'è davvero bisogno di rafforzare l'esecutivo Ora che è tornato di importanza parlare dicostituzionali per una "democrazia decidente", come l'ha invocata il Presidentenel suo discorso per la fiducia, la tenzone sembra concentrata su come farle: premierato (ossia governo ...incontra le opposizioni. La segreteria Pd: 'Il ...

Riforme, oggi Meloni incontra le opposizioni: la carta del presidenzialismo Corriere della Sera

Giorgia Meloni incontra oggi le opposizioni sul tema delle riforme. La premier vedrà tra gli altri anche Giuseppe Conte e Elly Schlein. «Voglio fare una riforma ampiamente ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...