Riforme | Meloni | ' stabilità governi e rispetto voto cittadini obiettivi irrinunciabili'

Si è chiusa con l'incontro con il Partito Democratico la giornata di confronto della presidente del Consiglio, Giorgia, con le opposizioni sulleistituzionali alla Camera. "Questa riforma per noi non è una priorità del Paese". Così ha esordito la segretario del PD, Elly Schlein che però ha assicurato ...Lo ha detto alla Camera la segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo l'incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia, sulleistituzionali. "Non siamo per ridimensionare il ruolo del ...Lo ha detto la segretaria del Pd,Elly Schlein, dopo l'incontro con la premier Giorgiasulle. "Non siamo per ridimensionare il ruolo del presidente della Repubblica verso un modello di ...

"Tra gli obiettivi del programma c'è quella di riformare le istituzioni della Repubblica per garantire due obiettivi irrinunciabili: la stabilità dei governi e delle legislature e il rispetto del voto ...Roma, 9 mag. (askanews) - "Sono anni che in questo Paese si prova a rispondere ai problemi che ci sono, lavorando sulle norme, prendendosela con la Costruzione, peraltro con scarsissimi risultati o in ...